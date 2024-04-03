شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9 .. نادية تحاول إعادة بناء العلاقة بين أدهم وياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول نادية جاهدة إعادة بناء علاقة بين "أدهم شريف منير" وياسمين "رانيا يوسف" من أجل استقرار نفسي لأولادهما، خلال الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين، وبعد مدة، يبدأ أدهم في تذكر المواقف التي جمعته بياسمين، ويشعر بتأنيب الضمير تجاهها.



يعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.



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