شكرا لقرائتكم خبر عن بقينا اتنين الحلقة 9.. ريكو تكسر موبايل عاصم بعد اكتشاف سر رقم "حسن شركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين، خناقة كبيرة بين عاصم "عمرو وهبة" وريكو "مروة عبد المنعم" كسرت خلالها ريكو موبايل عاصم بعد ان أكتشفت انه سجل رقم زميلته في العمل باسم حسن شركة ووالد عاصم يتدخل كالعادة.

ويحاول عاصم أن يقنع ريكو أنه لا توجد أي علاقة بينهما إلا الزمالة في العمل ويحاول حل مشكلته مع زوجته فقط دون تدخل والده في الموضوع.

يعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

