ماغي بو غصن تجهش بالبكاء وتشوق مشاهديها لأحداث حلقة الليلة من "ع أمل"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سرّبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن جزءاً من مشاهد الحلقة 25 من مسلسلها ع أمل والتي تعرض الليلة ظهرت فيها وهي تجهش بالبكاء بينما يقوم الممثل اللبناني بديع أبو شقرا وكذلك ماريلين نعمة بتهدئتها ودام مقطع الفيديو 19 ثانية وأرفقت الفيديو بتعليق :"تسريب كواليس من الحلقة ٢٥ شو رح يصير بالحلقة الليلة؟".



وتكهنت إحدى المتابعات أن يقتل سيف الذي يجسده الممثل اللبناني عمار شلق (رهف) التي تلعب دورها سيرينا الشامي وكتبت في تعليق :" ااههخخخخ منك لله منك لله يا نيبال الأكيد انو سيف قتل رهف بسبب المقطع الي وصله من نيبال الزفت".

وتكون رهف شقيقة سهاد الصغرى في المسلسل التي تعيش مع والدتها والتي حرمها شقيقها سيف من الحب والزواج بسبب "الأصول" والتقاليد التي تحتّم على الشابة الصغرى عدم الارتباط لكي تهتم بوالدَيها وتخدمهم، الا ان رهف لم تتخلَّ عن حبها الذي عاشته بأعماقها سرّاً وتوافق بتشجيع من شقيقها رباح على الزواج سرّاً من حب حياتها. ​​​​​​​