شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 24.. حزلقوم يتحدى نجل كبير الحناينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلس الكبير يتناول الفطار مع زوجته مربوحة وأولاده عترة وجونى، خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، وطلب منه العترة الزواج وقال له الكبير "لما تكبر تبقى تفكر في الزواج".

ووصل حزلقوم إلى الدوار وتحدث مع نفادى عن أحدث المشروعات، و دخل عليهم العمدة سعفان كبير الحناينة وابنه سرحان، وقال لهم إن نجله دخل مسابقة مين اللى هيكسب النصف مليون، ليدخل معه حزلقوم في تحدى وأنه من سيربح يتنازل عن العمدية للأخر، ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.