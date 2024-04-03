شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 24.. نور إيهاب تدخل مصحة لعلاجها من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بمحاولة أدهم- تامر يسري، إقناع فرح- نور إيهاب، بأن مقابلته معها كانت صدفة، وظهرت إحدى الفتيات التي جلست معهم واقترح عليها أدهم أن تحكي لفرح تجربتها، فذهبوا لمكان معالج للإدمان وبدأت الفتاة تحكي تجربتها مع الإدمان، والتي كانت تتشابه بشكل كبير مع تجربة فرح، ثم انتقلت فرح لإحدى الغرف في المصحة لتبدأ العلاج، ولكنها انهارت وظلت تدفع الباب وتنادى على علي وتطلبهم منهم جرعة المخدرات.

وكانت قد شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة خروج عمر - إبراهيم طلبة، مع أخته فرح - نور إيهاب، وكان قد اتفق مع أدهم - تامر يسرى أن يأتي ويجلس مع فرح - نور إيهاب ويحاول معالجتها من الإدمان، وبالفعل حدث المتفق عليه واستغل عمر الفرصة وتحجج بأنه نسى هاتفه بالعربية وتركهما سوياً وانصرف.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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مسلسل صدفة الحلقة 24