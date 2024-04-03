شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 9.. حجاج عبد العظيم يستعين بدجال للسيطرة على نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، حالة من الحزن تشعر بها خيرية وتوجيه الانتقاد لوالدتها بسبب سيطرتها عليها وعلى والدتها، وهو ما يجعلها دائمة في حالة اكتئاب.

ويتحدث بشير مع هدهد في أحد الكافيهات حول استحالة عودة الأخير للعمل مع فراولة مرة أخرى بسبب ما قام به معها، بينما يذهب مرزوق والد فراولة إلى أحد الدجالين للسيطرة على ابنته ونيل رضاها.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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