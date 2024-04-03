تراند اليوم : بالفيديو.. فنان مصري يبكي على الهواء ويكشف أسماء من وقفوا معه بعدما فقد صوته فجأة

صحيفة الخليج 365: بكى الفنان والملحن المصري طارق فؤاد على الهواء خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، مشيرا إلى أن صوته اختفى فجأة، بينما وقف بجانبه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وساعده للسفر إلى الخارج للعلاج.

اختفاء الصوت

وقال خلال لقاء مع برنامج العرافة: "أنا صحيت الصبح فجأة مالقيتش صوتي..لما روحت المستشفى قالولي إن السبب في الخرس بخاخات الكورتيزون اللي كنت بأخدها بكثرة بسبب حساسية في الصدر، ولكن مش ده السبب الحقيقي بدليل أن رجوع الصوت حصل من عند ربنا".

أزمة صحية

وتابع: "الفنان تامر حسني ومستشار هيئة الترفيه تركي آل الشيخ والفنان أحمد بدير والمطرب محمد الحلو وقفوا معايا في أزمتى الصحية لما صوتي راح، كل شهر كنت ألاقي محمد الحلو باعتلي واحد بظرف فيه فلوس..محمد الحلو جالي وتامر حسني جالي لحد البيت ووقف معايا ماديا ومعنويا وتركي آل الشيخ وقف معايا وسفرني أتعالج برة".