الملحن محمد يحيى يتقبل التعازي بوفاة والده اليوم

ميرنا وليد - بيروت - يقبل الملحن المصري محمد يحيى اليوم الأربعاء 3 نيسان 2024 مراسم العزاء في والده الراحل المهندس يحيى عيد عبد الجيد، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الأول من الثامنة وحتى العاشرة .



وفجع الملحن المصري محمد يحيي بوفاة والده اليوم السبت 30 آذار، وكتب عبر حسابه " البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد الجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم بالدعاء".

محمد يحيى هو ملحن مصري، تعاون مع العديد من الفنانين في العالم العربي من أبرزهم عمرو دياب وإليسا وكارول سماحة، وكانت بداية شهرته من خلال تعامله مع الفنان عمرو دياب في ألبوم (ليلي نهاري)، ومن بعدها تعاون مع سميرة سعيد ومحمد حماقي ومجموعة من النجوم، وشارك في الموسيقى لعدد من المسلسلات منها "بعد الفراق، "كيد النسا 2" .

