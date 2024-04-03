نسرين طافش مهددة بالدخول الى السجن

ميرنا وليد - بيروت - وافقت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر في مصر، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة السورية نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه .
و كان قد جاء في منطوق الحكم: "قبول المعارضة شكلاً، ورفض الطعن بتزوير الشيك، لصحة الاستكتاب".
وجاء الحكم بعدما تم فحص خط نسرين طافش، والتأكيد بأنها صحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن أكدت التقارير أيضاً أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، و يصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.
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