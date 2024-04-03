ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية ريم السواس أغنية جديدة استوحت عنوانها من المسلسل الرمضاني الذي يحظى بجماهيرية كبيرة "ولاد بديعة" والذي شكل حالة فريدة إذ أدى العمل إلى الصعود بالعديد من الشباب "الكومبارس" إلى الشهرة ما جعلهم مطلوبين للإعلانات وكذلك قام عدد من المحال بطباعة صور الشخصيات على الكاسات والمجسمات.
ريم السواس بأغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "ولادك بديعة" وكذلك إسقاطات على المسلسل الشهير استطاعت أن تجمع مشاهدات كبيرة للأغنية إذ حققت ما يزيد عن 220 ألف مشاهدة في يوم واحد وصعدت إلى المرتبة الثانية من الترند على يوتيوب.
ويقول مطلع الأغنية :"
نص الناس بحياتي مصلحجية وبيعية
عملوا فيي ما عملوا حتى ولادك بديعة
نص الناس بحياتي صحيانه والهم واعي
انا زبونة دويمه في سوق الي مالهم داعي
ما بيشغلني كتير كتير.. فيي طبع ما بهتم
أنا زبونة دويمة بالحسبة المليانة دم".
كانت هذه تفاصيل خبر ريم السواس تطلق "ولادك بديعة" متكلة على نجاح المسلسل الرمضاني وتتصدر الترند-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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