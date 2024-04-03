تايلور سويفت أصبحت رسمياَ مليارديرة

ميرنا وليد - بيروت - تمكنت نجمة البوب تايلور سويفت من نيل لقب مليارديرة بعد أن ظهرت في قائمة فوربس للمليارديرات العالمية لأول مرة بثروة صافية تقدر بـ 1. 1 مليار دولار (877 مليون جنيه إسترليني) وذلك بعد النجاح العالمي الذي حققته جولتها العالمية Eras Tour.

ووفقاً لفوربس فإن هناك 2781 مليارديراً في عام 2024، بزيادة 141 عن العام الماضي. كما أصبحت النخبة العالمية أكثر ثراء من أي وقت مضى، حيث تبلغ ثرواتها الجماعية نحو 14.2 تريليون دولار (11.3 تريليون جنيه إسترليني).

​​​​​​​وكان آخر نجاح حققته تايلور سويفت هو جولتها الغنائية Eras Tour، وكان لألبوماتها- التي حطمت الأرقام القياسية- الفضل في تحقيق ثروتها، بما في ذلك إصداراتها التي أُعيد تسجيلها.

تستعد تايلور سويفت لإصدار ألبومها الحادي عشر؛ The Tortured Poets Department، ويُعد مجالها الموسيقي هو الذي ضمِن لها الحصول على لقب مليارديرة، بخلاف زملائها في الوسط الذين جمعوا ثروتهم في الغالب من مشاريع أخرى.

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