المداح الحلقة 25 .. ظهور الجن النمرود لـ حمادة هلال

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسلسل المداح الحلقة 25 "أسطورة العودة" العديد من التطورات المثيرة، حيث ظهر جن جديد لصابر المداح (حمادة هلال) يدعى "النمرود" (أحمد خالد صالح) وهو من قبيلة "مليكة" (سهر الصايغ).

يواجه (صابر) خلال أحداث مسلسل المداح الحلقة 25، تحديات صعبة في مواجهة زعيم الجن "سميح الجلاد" (فتحي عبدالوهاب) الذي يسعى لقتل "زين" (محمد عز) على يد زوجته "منال" (دنيا عبدالعزيز)، كما يحاول إخافة "حسن" (خالد سرحان) بقتل والدته.

يظهر في مسلسل المداح الحلقة 25، الفنان أشرف زكي بدور "الدكتور صبحي" الذي يساعد صابر في فك شفرة اللوحة الجدارية المميتة التي خرج منها "النمرود".

ومع ظهور "النمرود" أصبحت هناك بوابة جديدة مفتوحة أمام صابر المداح، بالإضافة إلى بوابة "مليكة" (سهر الصايغ)، ويعد صابر المداح هو المختار للقضاء على الجن وأبوابه السبعة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .