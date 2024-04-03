رامز جلال يتصدّر التريند بعد حلقة مثيرة مع حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح -فيديو

أثارت حلقة اليوم من برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يُعرض على قناة “Mbc مصر” خلال شهر رمضان، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها الفنان رامز جلال بتقديمه للفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبد الفتاح.

واستعرض رامز جلال في الحلقة العلاقة بين حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح بطريقة ساخرة، قائلاً: “معانا ومعاكم الجاحدة والزوج المقهور، المسيطرة والمغلوب على أمره، الجوز اللي مش هاسيبهم مهما طلبوا السماح، حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح”. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة المشوقة، وباتت تعليقات رامز جلال محط اهتمامهم، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بروح الدعابة والتشويق التي يقدمها البرنامج. يترقب الجمهور الحلقات المقبلة لمعرفة ما يحضّره رامز جلال في مفاجآته المستمرة.

تتمحور فكرة البرنامج حول تنفيذ مقالب في مشاهير الفن والمجتمع، وبعضها يستعرض خلافات مفتعلة بينهم، مثل استضافة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.