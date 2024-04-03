"أوفر يا إسراء" و"حمدي هيركب طقم سنان".. تعليق الجمهور على حلقة "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر" ضيوف الحلقة الـ 24 اليوم الأربعاء تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" وهما الفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبد الفتاح.

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين على الحلقة عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "X" وسط سخرية البعض وإشادة البعض الآخر وعلقوا قائلين: "أوفر أوي يا إسراء، رامز بيسأل حمدي المفروض أن إسراء متخافش قاله ده لما يبقى معاها راجل، حمدي وإسراء دول قمرات أوي، والله متربي 100 مرة المحترم حمدي الميرغني، واحد زي طبع حمدي الميرغني كده يارب، حلقة توجع القلب من تضحك أبدًا والله البنت واضح في حالة هلع مو خوف بس ما حبيت، أنا عايزة ماما"، حمدي وإسراء هيقضوها صريخ ونواح وجنان وبعد المقلب حمدي هيركب طقم أسنان، إسراء بتمثل أوفر جدا، إسراء بوظت الحلقة من الصريخ".

وفور استقبالهما من قبل "رامز" علق قائلا: "حاسس اني بصور مع كريستيانو وجورجينا، الجوز في المصيدة".

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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