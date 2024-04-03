"حبيبي وأخويا مهما تعمل".. أول تعليق من حمدي الميرغني بعد حلقة برنامج رامز جاب من الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استضاف الفنان رامز جلال الفنان حمدي الميرغني، وزوجته إسراء عبدالفتاح، في الحلقة الـ24 من برنامج "رامز جاب من الآخر".

وعلق الفنان حمدي الميرغني على ظهوره مع زوجته في برنامج رامز جاب من الآخر، بنشر صورتين تجمعه مع رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: صورتين أختصار لحالتنا قبل وبعد، قبل مع رامز الصاحب والأخ، صورة بعد مع رامز اللي جاب من الأخر".

كما نشر رامز جلال صورة مع حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "حمدي وإسراء بعد ماستخدمت معاهم الغباء"، ليرد عليه حمدي الميرغني: "للأسف حبيبي وأخويا برضه مهما تعمل".

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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