20 صورة.. غادة عادل وإلهام شاهين في حفل التوعية من التوحد مع مسلسل "حالة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حضر فريق عمل وصناع مسلسل "حالة خاصة" الحفل السنوي للتوعية بالتوحد الذي أقيمت فعالياته بالمتحف المصري الكبير وسط تواجد نخبة من ألمع النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة.

وتفاعلت الفنانة غادة عادل مع الحضور من الجمهور إلى جانب عدد من مرضى التوحد، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم.

وكان من أبرز الحضور الفنان طه دسوقي، الفنانة وئام مجدي، المنتج طارق الجنايني، الفنانة إلهام شاهين، الفنان إلهام شاهين إلى جانب عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وحقق مسلسل "حالة خاصة" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وتصدر العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شخصية "نديم" الذي يعاني من التوحد و امتلاكه قدرات غير عادية من خلال عمله كمحامي وتركيزه في تفاصيل لا ينتبه لها العديد من الأشخاص العاديين وكان سببًا في تفوقه وسط زملائه.

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