الليلة.. محمد ممدوح ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل الفنان محمد ممدوح ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast"، تقديم الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، على شاشة "MBC1".

ونشر الحساب الرسمي لقناة"MBC1"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر الحلقة، وعلق: "الليلة الفنان محمد ممدوح في ضيافة أصالة وعمرو أديب".

واستضاف برنامج "Big Time Podcast" في أولى حلقاته الفنانة شيرين عبدالوهاب والتي أثارت الجدل بالعديد من التصريحات، كما كشفا عن العديد من الأسرار والخبايا.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عرض بودكاست Big Time تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وهي فعالية جديدة مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

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