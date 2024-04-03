شكرا لقرائتكم خبر عن إدورد وهيثم شاكر أول الحاضرين فى عزاء والد الملحن محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الملحن محمد يحيى، عزاء والده بقاعه الروضة بمسجد الشرطة بالتجمع الاول وحضر الفنان إدوارد ونجله ماركو والفنان هيثم شاكر وكل من مهندسى الصوت هاني محروس و ماهر صلاح والمنتج ياسر خليل

وكان الملحن محمد يحيى قد شيع جنازة والده بمسقط رأسه بإحدى قرى بني سويف، وطلب الملحن محمد يحيى من كل أصدقاىه والمقربين منه الدعاء لوالده.

وتعاون الملحن محمد يحيى مؤخرًا مع النجمة إليسا في عدد من الأغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها "هنغني كمان وكمان، والعقد، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وقد الأيام" وغيرها وكانت آخر أغانى محمد يحيى مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال حمداوي.

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.



ادورد وهيثم شاكر اول الحاضرين في عزاء والد الملحن محمد يحيي