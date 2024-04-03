شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 9.. أبو الليل والغول يعرضان على نيللى كريم مهمة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، تلقي فراولة "نيللي كريم" زيارتين مهمين في مكتبها مع كمية كبيرة من المال، الأولى من رجل الأعمال مؤنس أبو الليل صاحب شركة تصنيع واستيراد أدوات منزلية، والثانية من عماد الغول منافسه في السوق.

وطلب مؤنس أبو الليل من فراولة مساعدته في القضاء على عماد الغول منافسه في السوق، فيما طلبت فراولة منه الجلوس من منافسه والصلح معه.

وكانت الزيارة الثانية من عماد الغول لفراولة في مكتبها أثناء زيارة مؤنس أبو الليل، واتضح بينهما الصراع الشرس، فيما عرض الغول على نيللي كريم كمية كبيرة من المال أكثر مما عرض عليها أبو الليل مقابل إسقاطه والتخلص منه، وعرضت عليه الصلح معه بدلا من الصراع والتشاحن.

وعاد المريض الذي كان قد حصل على أحد الأدوات من الدكتور إبراهيم لمساعدته في النوم سعيدا، وقال له إنه نام لفترة طويلة وابتعدت عنه كل الأعراض التي كان يشعر بها، فيما قال له الدكتور إبراهيم إنه كان يجرب معه طريقة جديدة وهي مواجهة الأوهام التي يشعر بها المريض، فيما ذهب نفس المريض إلى فراولة لمساعدته في النوم، ومنحته أحد الأحجار الحيوية.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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