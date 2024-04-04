حسام حبيب:" لما بعمل مصيبة بروح أقول لأمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال الفنان حسام حبيب"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء: "أتعودت أروح أقول لأمي لو عملت مصيبة بحس وقتها أني شجاع ومحدش كاسر عيني".

وأكمل: "قليل أوي لما كذبت على أهلي في حاجات، وضميري بيرتاح لما بعرف اللي قدامي غلطتي".

برنامج "على المسرح" إضافة جديدة للبرامج التي تقدمها قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 هو موسم جديد من برنامج "أنا والقناع"، لكن يحمل هذا الموسم اسم "ع المسرح وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج أنا والقناع في موسمه الأول، والذي عرض في رمضان 2023 الماضي.

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