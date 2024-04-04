حسام حبيب يكشف الأغنية التي يتمنى غنائها لـ شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسام حبيب، عن الأغنية التي يتمنى غنائها للمطربة شيرين عبدالوهاب.

وقال "حبيب"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، إنه يتمنى غناء "أنا مش هفضل كده على طول" لشيرين، مضيفا: "أنا كان نفسي أقول كده في وقت من الأوقات عشان زهقت من زعلي".

وأضاف أنه ابتعد عن العمل الفني لفترات طويلة ولم يحقق ما يريده، متابعا: "كان نفسي يبقى عندي 500 أغنية بصوتي، ولما كبرت حسيت العمر جري بيا ومحققتش متعتي".

وتابع: "أنا كان نفسي أغني للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وكل الألحان اللي قمت بتلحينها للمطربين ما أخدتش عليها أجر عشان الصحوبية".

برنامج "على المسرح" إضافة جديدة للبرامج التي تقدمها قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 هو موسم جديد من برنامج "أنا والقناع"، لكن يحمل هذا الموسم اسم "ع المسرح" وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج أنا والقناع في موسمه الأول، والذي عرض في رمضان 2023 الماضي.

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