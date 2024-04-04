30 صورة لنجوم الفن في عزاء والد الملحن محمد يحيى.. بينهم أبو الروس وهاني رمزي ورامي جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصوير-محمود عبد الناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في والد الملحن محمد يحيى، والذي يقام في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الأول قاعة الروضة والكوثر.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم، هاني رمزي، هيثم شاكر، حسن أبو الروس، رامي جمال، إدوارد، أيمن بهجت قمر.

وأعلن نجله محمد يحيى، خبر الوفاة يوم الأحد الماضي، من خلال حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

يذكر أن الملحن محمد يحيى، وضع ألحان اغنية المقدمة في المسلسل اللبناني "ع أمل"، وتقوم بغنائها المطربة إليسا.

وغنى من ألحان محمد يحيى، نخبة من أهم نجوم الأغنية، في مقدمتهم النجم عمرو دياب، الذي تعاون معه في عدة أعمال، منها: "قولي اسمي"، "واخدين راحتهم"، "نغمة الحرمان"، وغيرها