أكرم حسني يكشف عن تجسيده لشخصية في فيلم "غارفيلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أكرم حسني، عن بدء التسجيل الصوتي للفيلم الكرتوني "غارفيلد".

وقال "حسني" خلال لقائه ببرنامج "عرب وود": "أنا قبلت بـ الشخصية لأنها بتمثل جزء كبير مني الحقيقة، حسيت أني مش هبذل مجهود كبير في التمثيل لأنه أنا شبه جداً أنا بحب الأكل جداً، ولما مبشتغلش ببقى كسلان وقاعد على الكنبة وبتفرج على التليفزيون، فـ أنا فيا كتير منه يعني والموضع دمه خفيف".

وتابع: "وأول ما بدأت أعمل الشخصية وقالولي التون بتاعه عامل كده، أنا في العادي التون بتاعي عامل كده، وقولت لـ ياسين وتحمس، لانه من متابعين غارفيلد، وده برضه شكل جزء من حماسي للقصة".

يذكر أن أكرم حسني شارك في سباق دراما رمضان بمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

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