يعرض في عيد الفطر..هشام ماجد بـ "لوك غريب" مع هنا الزاهد من كواليس فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الترويج للفيلم استعدادًا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صور من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" برفقة الفنان هشام ماجد الذي ظهر بشكل ولوك مختلف عما اعتاده الجمهور وعلقت: "قصة حب صالح ودرية من على كوبري قصر النيل، أجمل قصة حب ممكن تشوفها".

وحازت الصور على إعجاب الجمهور ومتابعين "هنا" قائلين: "ملامحها مصرية جدًا بالشعر الأسود، هو شكلك يخوف كده ليه يا هشام، متحمسة أوي، من بعد قصتك مع تامر حسني مفيش، مبروك، مش قادرين نستني نشوف الفيلم".

تدور أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار كوميدي حول زوجين تقع لعما العديد من المشاكل إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى عوالم موازية، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد ثروت، الفنان طه دسوقي، الطفل جان رامز، تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان هشام ماجد الفنية كانت بمسلسل "أشغال شقة" وعرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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