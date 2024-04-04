شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. مختار أبو المجد ينسحب من برنامج كريم الدالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها انسحاب مختار أبو المجد (خالد النبوى) من برنامج كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) بعدما خاض في حياته الشخصية أمام المشاهدين للبرنامج، وقبل انسحاب خالد النبوى يوجه رسالة للمتابعين والمشاهدين للبرنامج قائلا لهم إن تلك الشركة العقارية تريد محو وطمس التاريخ والحضارات والفن والعلم وتحويل ذكريات الناس لمجرد أرقام ونقود قابلة للبيع والشراء، وأن تلك الشركة ترغب فى السيطرة علي أي شىء، ويوجه الناس قائلا لهم: "لا تحولوا حياتكم لأرقام تباع وتشترى".

وكانت الحلقة شهدت الكثير من الأحداث، منها أيضا أن محمد محمود عبد العزيز (كريم الدالي) خاض في حياة خالد النبوي (مختار أبو المجد) الشخصية، وفي حياة أسرته ويبعد عن موضوع الحلقة الرئيسي وهو عن بيع منازل منطقة المعادي، ومنها منزله.

وكما شهدت الحلقة مواجهة برامجية بين خالد النبوي و(نادين) مندوبة شركة يحيي شاكر العقارية في برنامج كريم الدالي "محمد محمود عبد العزيز"، الذى واضح أنه متواطئ مع الشركة العقارية .

مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم

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إمبراطورية ميم



امبراطورية ميم