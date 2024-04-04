فن ومشاهير

بيونسيه بإطلالة قديمة تعود لحقبة التسعينيات

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة العالمية بيونسيه بإطلالة قديمة تعكس طابع الغرب الأميركي، وذلك خلال حصولها على جائزة الريادة Innovator Award لإبتكاراتها المتجددة في عالم الغناء والإستعراض.


وخطفت بيونسيه الأنظار بإطلالتها بالجلد الأسود، إذ إرتدت سروالاً مزخرفاً بالذهبي، وقميصاً من الجلد، مزيناً بالرموز الأيقونية لدار فرساتشي "Versace" بتفصيل الشراشيب من "Gianni Versace"، والتي تعود إلى حقبة التسعينيات.
وإنتعلت بيونسيه حذاءً عالياً من الجلد الأسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية على عينيها، وقبعة "كاوبوي" من دار الأزياء نفسها.
وحددت بيونسيه خصرها بحزامين من الجلد، وتزينت بأكسسوارات تحمل طابع الغرب الأميركي، ومجوهرات من "Tiffany & Co".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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