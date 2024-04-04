شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25، بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها أن محمد محمود عبد العزيز (كريم الدالي) يخوض فى حياة خالد النبوي (مختار أبو المجد) الشخصية، وفى حياة أسرته، ويبعد عن موضوع الحلقة الرئيسى وهو عن بيع منازل منطقة المعادي، ومنها منزله.

وكانت الحلقة شهدت مواجهة برامجية بين خالد النبوي و(نادين) مندوبة شركة يحيى شاكر العقارية في برنامج كريم الدالي "محمد محمود عبد العزيز"، الذي واضح أنه متواطئ مع الشركة العقارية.

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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