تراند اليوم : مصر: حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات.. والكشف عن التهمة الموجهة إليها

صحيفة الخليج 365 : أيدت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى السيدات.

ورفضت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" الاستئناف المقدم من الفنانة في حكم حبسها 3 سنوات.

شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه

ووجهت النيابة العامة للفنانة أنها بدائرة "الشيخ زايد" التابعة لمحافظة الجيزة بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ 4 ملايين جنيه.

كما قدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.