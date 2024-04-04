مريم حسين تتألق بإطلالة أنيقة بالقفطان المغربي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة مريم حسين متابعيها صوراً لها لأحدث إطلالتها في دبي، والتي بدت فيها كالأميرات.

وخطفت مريم الأنظار بإطلالتها الرائعة بالقفطان المغربي التقليدي باللون الأبيض.

والقفطان من قطعتين، وهو عبارة عن فستان مطرز بخطوط باللون الأخضر، وحددت خصرها بحزام عريض من القماش. ويتميز القطعة الثانية من القفطان بالتطريزات المشابهة لأشكال هندسية ناعمة، وجاء على شكل كاب طويل وموصول بقبعة.

وأكملت مريم إطلالتها بحقيبة يد بيضاء صغيرة، وتزينت باكسسوارات للشعر، إذ وضعت دبوس ناعم، وزينت شعرها بسلسلة من حجارة باللونين الأخضر والأحمر، ووضعت أقراطاً ذهبية ضخمة مرصّعة بالأحجار نفسها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مريم تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعته بالكامل وزيّنته بأكسسوار للشعر، واعتمدت مكياجاً ناعماً يعتمد على الألوان الترابية.



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