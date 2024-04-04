ميرنا وليد - بيروت - زارت ميغان ماركل مستشفى لرعاية الطأطفال في لوس أنجلوس، وقرت للمرضى الصغار عدّة كتب.

وفي التفاصيل، فاجأت ميغان المرضى داخل مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس بظهورها العلني النادر، وقرأت لهم قصص مليئة بالفرح، وهي "Rosie Revere" و "Engineer" و "Pete the Cat".

وتم تصوير مقطع فيديو في 21 آذار/مارس الماضي، ظهرت فيه دوقة ساسكس وهي تقوم بقراءة القصص باستخدام مهاراتها التمثيلية، إذ ابتكرت أصوات للشخصيات في القصص.

كما غنت ماركل أغنية مرتجلة أثناء قراءتها "بيت القطة وأزراره الأربعة الرائعة" وهي تتمايل في مقعدها: "أزراري، أزراري، أزراري الرائعين".

وختمت ميغان الفيديو بجملة قالتها للأطفال: "كان هذا رائعاً أيها الأصدقاء".



كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تقرأ قصصاً وتتفاعل مع الأطفال بطريقة عفوية داخل مستشفى في لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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