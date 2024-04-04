ميرنا وليد - بيروت - فنان لبناني يحقق الكثير من النجاح والمشاهدات، بصوته الجميل، وأغنياته المنتقاة بدقة، وخفة ظله الواضحة، وقربه من الجمهور وعفويته.
أحدث أعمال كريم نور هذا العام أغنيتان هما "Happy Birthday" و"تعي يا قلبي".
وكان لموقع "الفن" حديث خاص مع الفنان كريم نور، تحدث فيه عن رأيه بتشبيه الجمهور له بالممثل العالمي وبطل 356 Days ميشيل موروني، وعن حلمه بتقديم ديو فني مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وكشف عن خطوته الجديدة بعالم الفن، وعن مشاريعه القادمة وغيرها من الأمور.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - كريم نور : " أنا أجمل من ميشيل موروني .. وأتمنى أن أقدم ديو مع جينيفر لوبيز " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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