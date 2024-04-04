ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة السورية منى واصف، إلى أنها ليست قوية كما تظهر في أدوارها، وانها خسرت الكثير من أحلامها، وتعذبت بعدما أجبرها زوجها على ترك التمثيل في بداية زواجهما.
وقالت منى واصف خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج Big Time: "زوجي منعني من التمثيل، وأخرجني من مقر عمله بسبب عبدالحليم حافظ". وأوضحت أن زوجها كان يعمل في التلفزيون العربي السوري عام 1964، وضع شروطاً كثيرة عليها للعمل، بعدما منعها من الأمر لفترة، وتابعت: "أنا خسرت أحلامي بسبب زوجي، لكن شعرت إني إما أن أترك أو أستمر في التمثيل، وبعد سنة لم أقدر على تشغيل التليفزيون لكي أشاهد زملائي على الشاشة بينما أنا بالبيت، وتعذبت في تلك الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- منى واصف : لست إمرأة قوية.. تعذبت وخسرت أحلامي بسبب زوجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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