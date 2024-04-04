ميرنا وليد - بيروت - أحدث المخرج والممثل الاماراتي حبيب غلوم الجدل خلال حديثه عن مرض زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين مشيرا الى ان الموضوع مجرد إشاعة هي من اطلقتها.

وتابع خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري"، ان زوجته هي من صرحت على صفحتها بموضوع فقدانها صوتها على صفحتها بعدما ضخم الطبيب تشخيص حالتها وقال : "أُصيب التوأم بالزكام وانتقل المرض الى هيفاء، وأثّر ذلك في حبالها الصوتية، وذهبت للطبيب ومع الأسف هو ضخّم الموضوع ووضع احتمالات خطيرة وطلب منها تطبيق بعض العلاجات كي لا تخسر صوتها:

وأضاف: "سارعت هيفاء للتحدث الى فانزاتها وبدأت تخبر متابعيها وكأنهم مسؤولون عنها بأنها ستفقد صوتها، ووصل الموضوع الى حد اتصل بي صحافي وسألني عن إصابة هيفاء بالسرطان".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حبيب غلوم يفـ ـضح زوجته هيفاء حسين : قصة مرضها إشاعة هي من أطلقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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