ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري حسام حبيب عن الأزمات الشخصية والنفسية التي مر بها بحياته، مؤكداً أن لإنفصال والديه التأثير الأكبر.

وقال حسام حبيب: "انفصال أبويا وأمي كسرني من جوا وأثر فيا جدا وعايش في رعب دائم وحتى لو عندي عربية وجيت ابيعها ابقى زعلانة ولا جيت اغير بيت وانقل لبيت بكون خايف ومرعوب، الخوف الزيادة بيخليني موصلش للنتيجة اللي انا عايزها وبقيت عايش حياة خيالية. عشت مع أمي وأنا عمري 14 سنة وهي ربنا يديها الصحة وطول العمر، مكنتش دلوعة وبقيت راجل وأنا صغير. الخجل من أكبر المشاكل اللي كانت مسيطرة عليا خاصة في المدرسة وكنت باغيب فترات كبيرة عن المدرسة خاصة مرحلة الاعدادي والثانوي، بس لما كنت بغلط بحب العقاب. مريت بفترات طويلة كان يغلب عليّ النوم كثيرا، البعض اعتبرها علامة على الاكتئاب، وزرت طبيبة متخصصة قدمت لي قائمة بأعراض الاكتئاب، وأدركت أن ما أعانيه يمكن علاجه".

حديث حسام حبيب هذا جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب.

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يتحدث عن الأزمات التي مر بها.. ولهذا السبب زار الطبيب النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.