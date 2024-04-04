شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى: رد فعل الجمهور تاج على رأسى ولم أتوقع كل هذا النجاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نشوى مصطفى عن سعادتها لردود فعل الجمهور الإيجابية على مسلسل "إمبراطورية ميم"، ودورها فى المسلسل، وقالت فى تصريحات لـ" الخليج 365" "أشكر وأسجد لله على هذا النجاح، الذى لم أكن أتوقعه، خاصة بعد الغياب الطويل عن الظهور فى أعمال درامية وأعتبره تاج على رأسى".
نشوى مصطفى
تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
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