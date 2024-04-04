ميرنا وليد - بيروت - طرح أمس الفنان اللبناني وائل كفوري فيديو كليب أغنيته الجديدة "الوقت هدية"، من كلمات وألحان رامي شلهوب ومن إخراج دان حداد. وكالعادة يتميز وائل بستايله وأناقته، وينتظره العديد من الشباب لكي يستوحوا منه إطلالاتهم.

ولفت وائل الجمهور بستايل النظارة الشمسية التي إختارها، وهي من علامة سيلين الشهيرة، ويبلغ سعرها حوالى 420 يورو، ما يساوي تقريباً 450 دولار أميركي، وتتميز بقصة الـ hexagonal، التي لا يتجرأ العديد من الشبان على اختيارها، إلا أنه بعد كليب وائل، سنراها رائجة حتماً خلال موسم الصيف.

كانت هذه تفاصيل خبر نظارة وائل كفوري الشمسية في كليبه الجديد محط إعجاب الجمهور.. هذه ماركتها وسعرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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