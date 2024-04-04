رشا شربتجي تتحدث عن موهبة نادين خوري في "ولاد بديعة"

ميرنا وليد - بيروت - أشادت المخرجة السورية رشا شربتجي، بموهبة الممثلة السورية نادين خوري، التي تؤدي دور "أم جمعة"، في مسلسل "ولاد بديعة".

وقالت رشا شربتجي: "أرشيف وحضور الفنانة القديرة نادين خوري أكبر من كل تقييم، مجرد وجودها بيشكّل عامل أمان بالعمل، وبمسلسل ولاد بديعة قدمت شخصية أم جمعة بشكل جديد ومختلف كلياً، هي فنانة مغامِرة محترفة ومستعدة تخدم الشخصية بكل الطرق، وأنا كل مرة بكون سعيدة بالتعاون معها لأنو بعرف أنو الرهان على نجمة قديرة متلها ما بيخيب".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور رشا شربتجي، معبرين عن إعجابهم الدائم بموهبة نادين خوري.

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