في حوارها ببرنامج حبر سري، أوضحت الإعلامية لجين عمران سبب عدم تبرعها بمقتنياتها من ملابس وأحذية رغم وجود فائض لديها.
وقالت لجين: “هل هتبرع بشنطة ديور؟ هل هتبرع بتنورة دولتشي؟”
وأضافت: “الموقع الذي أعرض عليه الأشياء التي لا أحتاجها يتبرع بنسبة من قيمة المبيعات لمؤسسة إنسانية معينة”.
وتابعت: “سياسة الموقع أنه عندما يبيع أشياء معينة لشخص مشهور، يأخذ نسبة للتبرع بها، أما بالنسبة لي، لو أتبرع للفقراء، لن أتبرع بشنط وملابس براندات، لأنهم لا يستفيدون منها بشيء، لكن أتبرع للجمعيات والمؤسسات التي أتبرع لها بشكل ثابت”.
وأكملت: “أصبحت لدي غرفتين ملابس وزحمة، وملابس غيري يتمنى شرائها لكنها غالية، لذلك أعرضها بسعر أقل، وأسمح للآخرين بالاستمتاع بها، وفيه أشياء ما أبيعها أعطيها لأختي”.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم وجود فائض لديها.. بالفيديو: لجين عمران تكشف سبب عرضها ملابسها للبيع بدلاً من التبرع بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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