محكمة مصرية تؤيد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات.. والكشف عن التهمة الموجهة إليها

أيدت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد.

ورفضت محكمة “جنح مستأنف 6 أكتوبر” الاستئناف المقدم من الفنانة ضد حكم حبسها 3 سنوات في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى السيدات.

وتشير الدعوى إلى أن الفنانة أصدرت شيكًا بسوء نية في 30 يناير 2023 لصالح المجني عليها “نشوى صفاء الدين” بمبلغ 4 ملايين جنيه، لكن البنك رفض الشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من الشيكات البنكية، تتضمن أمرًا من الفنانة إلى البنك بدفع المبلغ، وصورة ضوئية من رفض البنك للشيك.

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