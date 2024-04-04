شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: محمد يوسف أوزو فى الحشاشين.. أداء مميز بطعم كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك قاعدة معروفة في علم التمثيل، وهى أن الممثل الموهوب لا يحتاج إلى مساحة كبيرة ليتميز ويثبت موهبته وقدراته، لكنه ممكن من جملة واحدة ينطقها تشير إليه وتقول : هذا ممثل جيد، وفي مسلسل الحشاشين هناك ممثل يشار إليه بالبنان بمجرد ظهوره في أي كادر، وهو الفنان محمد يوسف الشهير بأوزو، فوجوده في المسلسل في دور "صهبان" إضافة كبيرة بما يضفيه على أى مشهد يظهر فيه من بريق بأدائه وروحه المرحة التى يتطلبها الدور نفسه والشخصية التي يلعبها وهي "صهبان"، ذلك الرجل الذي يعمل في مهنة البلان وهي مهنة كانت موجودة زمان وهو من يحمي الناس في الحمامات العامة التي كانت منتشرة فى الماضى.

محمد يوسف أوزو في مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز أضاف كبيرة تضفي على العمل بعدا مرحا في كل المشاهد التي يظهر فيها مع الشاعر عمر الخيام ليحد من الأحداث الدرامية الحادة والمأساوية، واختياره في هذا الدور اختيار في محله من قبل المخرج بيتر ميمي، وهو اشتغل جيدا علي هذه الشخصية ورسم لها ملامحها بعبقرية الممثل الدارس الواعي ويستخدم لغة جسده وملامح وجهه في التعبير عن كل جملة ينطقها، فهو علي ما اعتقد خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وتتلمذ علي يد أساتذة كبار، وأنا شخصيا شاهدته في المسرح في اكثر من مسرحية وكنت أتوقع له أن يأخذ حظه ونصيبه من النجومية والتألق بمجرد منحه الدور المميز .

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 24، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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