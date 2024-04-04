منة فضالي تشيد بأداء كزبرة في مسلسل "كوبرا"

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية منة فضالي بأداء الفنان المصري كزبرة، بعد مشاركته في مسلسل "كوبرا"، الذي يعرض حالياً في موسم دراما رمضان.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الرسمي، منشوراً كتبت فيه: "كزبره ده اكتشاف بجد سكر و طيب جد و شاطر جدا بجد و طبيعي اوي هو جنني يوم الاغنيه لاني مكنتش فاهمه حاجه ولا فاهمه أنا بعمل ايه بس أنا حبيتو بجد مبروك يا سيكا منور ".

مسلسل "كوبرا" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، وبطولة الممثلين محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، الحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل ومحسن منصور.

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