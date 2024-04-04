خاص - إياد نصار : اعترضت على المعالجة الأولية لـ " صلة رحم " .. تأجير الأرحام تجارة بالبشر

ميرنا وليد - بيروت - حريص طوال مشواره الفني على اختيار الأدوار التي تترك بصمة عند الجمهور، ولا يخاف من الدخول في المناطق الشائكة والقضايا الجدلية، إذ يهمه أن يجعل الجمهور يتفاعل مع النص ويفكر، وهذا الأمر الذي فعله الممثل إياد نصار هذا العام في مسلسل "صلة رحم"، إذ يناقش قضية تأجير الأرحام، ولم يخف من الانتقادات التي توقع أن يتعرض لها، وفي النهاية كسب تعاطف أغلبية الجمهور، بسبب نهاية حسام، تلك الشخصية التي قدمها بالعمل .. وكان لموقع "الفن" هذا الحوار معه وتحدث خلاله عن الصعوبات التي واجهته ورد فعل زوجته بعد مشاهدة المسلسل، بالإضافة إلى فكرة تقديم جزءٍ ثانٍ من العمل، وسر تمكّنه من التحدث باللهجة المصرية :

قدمت الكثير من الشخصيات المركبة في مشوارك .. فلماذا كررت الأمر في "صلة رحم"؟

أبحث دائمًا عن أعمال فنية بلا ثغرات، لأن المشاهد غير مضمون وذكي، وتمنيت أن يحقق "صلة رحم" نجاحًا كبيرًا، وهذا الأمر الذي حدث منذ عرض المسلسل، وأنا لا أحب الشخصيات الأحادية وأراها شخصيات مملة ولا أستطيع تقديمها.

هل كان عندك أية اعتراضات على سيناريو "صلة رحم"؟

لم أوافق على المعالجة الأولية للمسلسل، وأخبرت المنتج صادق الصباح بهذا الأمر، وبدأنا العمل على المشروع مرة أخرى، ومن بعد تولي محمد هشام عبية كتابة المشروع، بدأنا نرى صورة جيدة للعمل الذي نريد تقديمه.

ألم تخف من هجوم الجمهور عليك بسبب مناقشة قضية تأجير الأرحام في "صلة رحم"؟

لا أحب أن أمرّ في شهر رمضان مرور الكرام، ودائمًا أختار الأعمال التي تثير الجدل وتجعل الجمهور يفكر ويتفاعل معها، ولم أتخوف إطلاقًا من مناقشة قضية تأجير الأرحام في المسلسل وتوقعت أن نصنع حالة من الجدل.

وماذا سيكون رد فعل إياد نصار في حال وقوعه بالأزمة نفسها لشخصية حسام في المسلسل؟

أنا دائما أكون مقتنعاً بكل دوافع الشخصية التي أقدمها في أي عمل، حتى أستطيع تقديمها، ولكن لو وقعت في الموقف نفسه الذي وقع به، لن أحب أن أخالف الدين لأنني متدين بطبعي ومؤمن بالقضاء والقدر ولا أعترض على أية صعوبات أقع فيها، ونحتاج أن نتوقف في الوطن العربي عن إطلاق الأحكام والحكم على البعض بدخول الجنة والبعض الآخر بالنار، ولم يكن هدفي من مسلسل "صلة رحم" استفزاز الجمهور.

حدثنا عن كواليس العمل والصعوبات التي واجهتها؟

كانت ظروف العمل صعبة، والمخرج تامر نادي آمن بالمشروع منذ البداية ولم يفرط في أي مشهد، ووجود محمد هشام عبية كان إضافة قوية للعمل، كما أننا صورنا العمل في وقت قليل، وبالتالي المجهود كان مضاعفًا، ومشهد وفاتي فيه بالحلقة الأخيرة كان الأصعب.

سبق وتعرضت لهجوم عنيف بعد فيلم "أصحاب ولا أعز" .. فما الذي استفدته من هذه التجربة؟

"عضمي نشف" من بعد "أصحاب ولا أعز"، وأكثر مرة تعرضت فيها للهجوم كانت بسبب هذا الفيلم، وشعرت حينها أن مشواري الفني كله على كف عفريت، أما منى زكي فكانت أقوى مني في مواجهة الانتقادات، ولكني استفدت وتعلمت الكثير من هذه التجربة.

هل إياد نصار يخاف من الجمهور؟

الجمهور ليس مضموناً ويحتاج من الفنان نصاً يحترم عقله، وفي حال تقديم الممثل عمل غير جيد، يشعر جمهوره بالخذلان، وخلال مشواري الفني حرصت بشكل كبير على تقديم أعمال جيدة، وأتوجه بالشكر للمخرج محمد ياسين لأنه كان سببًا كبيرًا في تطور شخصيتي كممثل، ولكن أحياناً أضطر أن أقبل أعمالاً بسبب وجود التزامات.

ما رأيك في لقب بليغ حمدي الدراما الذي أطلقه الجمهور عليك بعد "صلة رحم"؟

أعشق الألقاب التي يعطيها الجمهور للممثل وليس العكس، وتشبيه الجمهور لي ببليغ حمدي الدراما مسؤولية كبيرة ويسعدني للغاية.

هل أنت من الممثلين الذي يتخلصون من الشخصيات بمجرد الانتهاء من التصوير أم تعيش بها لفترة؟

أشعر دائمًا بالخوف بعد نجاح أي عمل لي، وما زالت شخصية حسام تتملكني وقد اكتسبت بعض صفاته، ولكني أتوجه بالشكر لزوجتي لأنها الداعم الكبير لي، وتتفهم للغاية ما يحدث معي بسبب امتزاج شخصيتي الحقيقية بالشخصيات التي أقدمها.

هل كنت على دراية بتأجير الأرحام قبل المسلسل وما رأيك بهذا الأمر؟

لم أكن أعرف الكثير عن تأجير الأرحام قبل المسلسل، ولم أكن أتخيل أن أتناول الموضوع في عمل فني، وأرى أن الأمر فيه نوع من تجارة البشر، وخلال الأحداث لم نكن نناقش ثوابت دينية، بل ناقشنا تجربة شخصية لإنسان.

وكيف كان رد فعل زوجتك بعد مشاهدة مسلسل "صلة رحم"؟

زوجتي بكت مرتين خلال مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل، وهي ناقدة قاسية، وعندما لا تشاهد أي عمل لي، أعرف أنه لم ينل إعجابها.

هل من الممكن أن تقدم جزءاً ثانياً من "صلة رحم"؟

من وجهة نظري أن المسلسل لا يحتمل تقديم جزءٍ ثانٍ منه، ونحاول أنا والمخرج تامر نادي والمنتج صادق الصباح في الفترة الحالية البحث عن حكاية جيدة من خلال سيناريو محكم أو رواية، حتى نقوم بتطويرها ونقدمها في الموسم الرمضاني المقبل في عمل فني جديد ومختلف.

هل من الممكن أن يقدم إياد نصار عملًا كوميديًا ويبتعد عن الأدوار الدرامية المركبة؟

لا أشعر أن الأعمال الكوميدية تناسبني، وبالتالي لا أعتقد أنني سأتجه لها في المستقبل القريب، لأنني أميل للأعمال الدرامية أكثر.

الكثير من الفنانين فشلوا في التحدث باللهجة المصرية بطلاقة .. فما السر وراء تحدثك اللهجة المصرية بطلاقة بالرغم من كونك أردنياً؟

في بداياتي بمصر لم أكن أستقبل أية مكالمة هاتفية من أي شخص يتحدث باللهجة الشامية، وكنت أكتفي باستقبال رسائل من عائلتي فقط، وحاليًا أصبحت أواجه صعوبة في التحدث باللهجة الأردنية، وهذه كانت نصيحتي للممثلة ريام كفارنة خلال كواليس مسلسل "صلة رحم"، حتى تستطيع التخلي عن اللهجة السورية والتحدث باللهجة المصرية بطلاقة.

هل سبق ووافقت على أعمال فنية من أجل كسب الأموال فقط؟

أنا شخص متردد للغاية في اختيار أعمالي، ودائمًا أتبع إحساسي، وفي المرات التي خالفت فيها إحساسي ووافقت على أعمال معينة سواء مجاملة لجهة أو بسبب مروري بضائقة مادية، فشلت فشلاً ذريعاً.

وكيف يكون شعورك بعد فشل عمل لك؟

ألوم نفسي دائمًا بعد فشل أي من مشاريعي، وأبدأ في البحث عن سبب الفشل حتى أتجنبه في المرات المقبلة، ولا ألقي اللوم أو الفشل على أي عنصر آخر من عناصر العمل، بل دائمًا أعمل على موهبتي حتى أتطور فيها.

هل إياد نصار شخص يهتم بكل ما يكتب عنه على السوشيال ميديا أم لا؟

لا أقرأ التعليقات المسيئة ولا أعيرها أي اهتمام، وأنا أحترم النقد البناء، وضد فكرة الشتائم وسب الشخص نفسه بدلاً من نقد العمل الفني بحد ذاته.

قدمت الكثير من الشخصيات في مشوارك .. فما الشخصية الأقرب إلى قلبك؟

الشهيد محمد مبروك في مسلسل "الإختيار" من أقرب الشخصيات إلى قلبي، وشخصية حسن البنا في مسلسل الجماعة هي من صنعت اسمي في مصر.

هل فكرت من قبل في الاعتزال ومتى ستأخذ هذا القرار؟

سأبتعد عن التمثيل لو شعرت بالاطمئنان من رد فعل الجمهور، كما أنني لن أستمر في مهنة التمثيل حتى آخر العمر، ولكني سوف آخذ قرار الاعتزال في فترة ما، ومن بعدها سوف أصبح منتجًا أو مخرجًا، خاصة أنه لدي خبرة في صناعة النص.

مَن من النجوم الشباب تتوقع له مستقبلاً باهراً في الفن؟

معجب بموهبة كل من عصام عمر وأحمد داش ومحمد دسوقي ومحمد السويسي، هم من الوجوه الشابة المميزة، وأتوقع أن يكونوا نجوماً كباراً في المستقبل.

إياد نصار يعطي الأولوية لعائلته أم لعمله في الفن؟

عائلتي هي الرقم 1 في حياتي ثم تأتي بعدها مهنتي، وتربية الأبناء مهمة صعبة، ولكني أحاول أن أواكب العصر خلال تربيتي لأبنائي.

هل كنت ستحقق النجاح نفسه في الأردن لو استمريت هناك بدلاً من السفر إلى مصر؟

قرار مجيئي من الأردن إلى مصر كان أكثر قرار صحيح في حياتي، ولو كنت استمريت هناك، لم أكن سأحقق الشهرة التي حققتها الآن.

من أكثر فنانة تستمتع بالتمثيل معها؟

منى زكي هي أكثر ممثلة أستمتع بالتمثيل معها وبيننا كيمياء تجمعنا.