مزار سيدة لبنان في حاريصا يضاء باللون الأزرق

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة اليوم العالمي للتوحّد الموافق في 2 نيسان/أبريل ، أقامت جمعية الأهل لدعم التوحّد Autism Awareness Association، القداس السنوي في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان في حاريصا ، حيث تمت إضاءة المقام الديني والمزار باللون الأزرق، بحضور أعضاء الجمعية وبعض عائلات الأطفال المصابين بالتوحّد والأصدقاء.

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أقام الذبيحة الإلهية الأب خليل علوان منوّهاً بعظته بجهود الجمعية وداعياً إلى دمج الأولاد المصابين بالتوحّد في المؤسسات التربوية ولاحقاً في أماكن العمل، وفقاً لقدراتهم .وألقت رئيسة الجمعية غادة حايك مخول كلمة بالمناسبة جاء فيها : "جئنا اليوم إلى مزار العذراء المبارك،لأننا ندرك أن صلاتنا ستكون مسموعة أكثر في هذا المكان المقدس. الطريق صعبة وليست سهلة على الإطلاق وتتطّلب الكثير من التضحيات، ولكننا مدركون في كل لحظة من حياتنا وخاصة في الأوقات الصعبة ولحظات الضعف التي تواجهنا ،أننا نعتمد على أمّنا العذراء التي تمنحنا القوة والقدرة على متابعة الطريق، كما نتمنى زيادة التقبّل والدمج في المجتمع ". وشكرت مخول القيّمين على مزار سيدة لبنان في حاريصا على استقبالهم للجمعية واهتمامهم بقضية المصابين بالتوحد. تلا الذبيحة الإلهية إضاءة مزار السيدة العذراء باللون الأزرق.