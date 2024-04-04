كاردي بي متّهة بالاعتداء جسديّاً على حارسة امن في بيفرلي هيلز …اليكم التفاصيل

بعد ان اصبح “ديدي كومز” في دائرة الضوء عقب مداهمة وكالات إنفاذ القانون ممتلكاته في ميامي ولوس أنجلوس، مع استمرار التحقيق الفيدرالي بشأن الاتّجار بالجنس.

ها هو مغني راب مشهور آخر يواجه مشاكل قانونية، وهذه المرة “كاردي بي”، حيث تزعم وثائق المحكمة الجديدة للضحية المزعومة أن مغنية الراب الشهيرة اعتدت عليها في مبنى مكتب طبي.

الضحية إيماني إليس هي التي قدمت تفاصيل في وثائق المحكمة الجديدة للأيام التالية بعد مواجهة عنيفة في ٢٤ فبراير ٢٠١٨. ولكن أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في هذه الاتهامات هو ما حدث مع إليس عندما استخدمت كاردي بي مكانتها الشهيرة ضدها.

ووسط اتهامات مشاجرة جسدية، تدّعي إيماني إليس أيضًا أن كاردي بي استخدمت مكانتها الشهيرة لطردها من وظيفتها. ووقع الحادث في مبنى منشأة طبية في بيفرلي هيلز. حدث اللقاء عندما كانت Cardi B تغادر المنشأة واقتربت منها Ellis لتتعرّض لضربة في رأسها ووجهها وجسمها من قبل مغنية الراب الشهيرة. تؤكد وثائق المحكمة أن كاردي بي استخدمت أظافرها الطويلة لتترك إصابات في وجه إليس والتي احتاجت في النهاية إلى جراحة تجميلية. لكن الجانب الأكثر شناعة هو ما حدث بعد اللقاء.

ووفقًا لوثائق المحكمة، سارعت كاردي بي إلى استخدام مكانتها الشهيرة لطرد إليس من وظيفتها كحارسة أمن في مبنى بيفرلي هيلز. تشير هذه الوثائق إلى أن Cardi B استخدمت التهديدات والإكراه والترهيب والقوة البدنية التي تشمل الاعتداء والضرب. كل هذا منع إليس من العودة لمواصلة أداء وظيفتها. كما تتهم إليس كاردي بي وفريقها القانوني ببذل كل ما في وسعهم لتأخير المحاكمة.

عندما وقع الحادث، كانت كاردي بي حاملًا بابنتها كولتشر، وادعت أن هذه التصرفات كانت دفاعًا عن النفس. ومن المقرر أن يكون موعد المحاكمة في 31 أيار/مايو.