مواجهة بين نيقولا معوّض وكريم عبد العزيز في الحلقة ٢٤ من “الحشاشين”… هذه تفاصيلها

شهدت الحلقة ٢٤ من مسلسل “الحشاشين” تحدّياً قوياً فاجأ المشاهدين بين عمر الخيام (نيقولا معوّض) وحسن الصبّاح (كريم عبد العزيز) بعد أن قرّر عمر الخيام إستضافة دنيا زاد زوجة حسن الصبّاح ومن يرافقها في منزله بعد ان طلبت منه ذلك برسالة عقب هروبها من زوجها ومن قصر الموت الذي كانت تعيش فيه.

خلال أحداث الحلقة أيضاً يطلب حسن الصبّاح من يحيي قتل الخليفة العباسي وذلك من أجل إطلاق سراح حبيبته نورهان وتحريره من قلعة آلموت.

كما شهدت الحلقة إكتشاف برزك آميد ان إسمه ضمن لائحة الاغتيالات في قلعة الموت.

وفي مشهد آخر، قرّر حسن الصبّاح أن يكون إبنه “الهادي” وريثًا لقلعة آلموت، لكن يكتشف لاحقًا ان ابنه ساعد دنيا زاد على الهروب فقرّر معاقبته.

نذكر ان الممثل نيقولا معوّض يحقق نجاحاً كبيراً في تجسيد شخصية عمر الخيّام في مسسلسل “الحشاشين” حيث إستطاع أن يقدم الشخصية بشكل محترف وبأسلوب متجدّد. وفي هذا السياق صرّح معوض لـ “اليوم السابع” انه لم يخف من مقارنة دوره في “الحشاشين” مع ما سبقه من أدوار للشخصية نفسها، مشيراً انه لا ينظر الى ما قدّمه غيره لشخصية عمر الخيام من قبل، فإذا أحضرت عشرة ممثلين لتجسيد شخصية معينة وعشرة كتّاب ليكتبوا عن شخصية معينة، فكل واحد منهم سيقدّمها بشكل مختلف وبطريقته الخاصة.

وعبّر معوّض عن سعادته ان مسلسل “الحشاشين” إعتمد اللهجة العامية المصرية، لأنها من أسباب وصول العمل للجمهور، ولا يوجد ما يمنع أن يُقدم المسلسل بالعامية، فكل بلد تقدم أعمالها بلهجتها.

مسلسل “الحشاشين” من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، أحمد عيد، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.