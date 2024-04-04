حسن الرداد يوضح.. هل استعان بدوبلير في مسلسل “محارب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم حسن الرداد في تصريحات صحافية، عن حقيقة استخدامه دوبلير في مشاهد الأكشن التي يقدّمها في مسلسل “محارب”، الذي يخوض به الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وقال الرداد: “العمل يتضمن العديد من المشاهد الصعبة وخاصة مشاهد الأكشن، ولم أستعن بدوبلير خلال تصوير تلك المشاهد، بل أصررت على تقديمها بنفسي للحفاظ على الصدقية”.

مسلسل “محارب” تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي حول محارب من أصول صعيدية يهرب من بلدته بسبب الثأر ويلجأ الى القاهرة حيث يعمل سائق ميكروباص، ولكنه يواجه العديد من الأزمات والمصاعب فيضطر أيضاً للهرب…

ويشارك حسن الرداد في بطولة المسلسل كلٌ من: أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود ياسين جونيور، محمود الليثي…، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.