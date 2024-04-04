بعد كسر كتفه.. أحد ضحايا رامز جلال يهدّد: “لن أترك حقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء له ضمن برنامج “ET بالعربي”، كشف الإعلامي المصري عبد الناصر زيدان، تفاصيل إصابته بكسر مضاعف في الكتف خلال وقوعه ضحية لمقلب في إحدى حلقات برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يقدّمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان على قناة “mbc مصر”.

وقال عبد الناصر: “الحمد لله بدأ الالتئام وإن كان ببطء لكن سأظل للأسف معلّقاً ذراعي لمدة ثلاثة أشهر وكل عشرة أيام سأجري أشعة فالكسر صعب وسخيف وأصابني بالضيق على المستويين الإنساني والشخصي”.

وأضاف: “سأفصل ما بين إدارة الـmbc ومن اتفقوا معي من المصريين، فالمصريون لم يكونوا على قدر من المسؤولية والاحترام الذي أكّنه لهم، فأنا غاضب جداً لعدم السؤال سواء من رامز أو من مهيب عبد الهادي، لأنني كنت ذاهب لعمل حوار ليس لكي أكسر كتفي وأعيش بعاهة”.

وتابع: “عدم السؤال عليّ في المستشفى في دبي أو عندما عدت إلى مصر كان بالنسبة لي شيئاً محبطاً وغير محترم وكان بيننا اتفاق على 150 ألف جنيه مقابل حوار عادي وليس مقلباً، وبعد ما حدث، لم يكونوا مصدقين أن كتفي انكسر، وحدثت مشكلة وتركوني في اللوكيشن وذهبوا، ولولا أنني رفعت صوتي ما كانوا سيعودون ليذهبوا بي إلى المستشفى، وكانوا يريدون إرضائي بأي طريقة وفي اليوم التالي جاءوا إلى الفندق وأعطوني 35 ألف درهم على أساس أن الأمور بسيطة واكتشفت عندما عدت إلى مصر أنه كسر كبير جداً ويستوجب ستة شهور من العلاج وإجراء عملية ربما تكون خارج مصر وهذا لم يخبروني به في دبي”.

وأنهى عبد الناصر زيدان حديثه بالقول: “في النهاية كله يتحمل نتيجة مسؤولياته وأنا حقي لن أتركه وهناك محامون تولّوا الأمر لأن الموضوع لا يتعلق بالمال بقدر م يتعلق بالتقدير. وأنا أعتز بـMBC وليس عندي اعتراض على عرض الحلقة، لكن التجاهل والسؤال سيكلّفهم الكثير معي”.