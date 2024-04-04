وائل كفوري يتصدّر الترند في ساعات: “الوقت هدية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جريئة ودون سابق إعلان، فاجأ النجم اللبناني الجمهور ومحبيه بطرح أغنيته الجديدة “الوقت هدية” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

أغنية “الوقت هدية” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، ويقول مطلعها: “يا وقت اللي عم يمرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظهن كرجة ميّ”.

حملت الأغنية بين طياتها لحظات الحب والعشق والرومانسية من خلال كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، فقدمها وائل بأسلوبه المميّز الحديث والمتطور والذي يحاكي الفئات العمرية كافة.

صوّر وائل كفوري الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج دان حداد، وتمّ اختيار موقعين للتصوير، الأوّل في مقرّ تلفزيون لبنان بمنطقة الحازمية، والثاني في مسرح المدينة بمنطقة الحمرا.

وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لصدورها حيث تصدّر هاشتاغ “#الوقت_هدية” الترند على موقع “تويتر” في لبنان والسعودية والإمارات والأردن والمغرب وغيرها من البلدان العربية.