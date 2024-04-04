نجل عبد الرحمن أبو زهرة يردّ على أنباء وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بوفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات.

وردّ الموسيقار أحمد أبو زهرة، ابن الفنان الكبير مؤكداً أن كل ما انتشر من أخبار حول وفاة والده مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن حالة والده الصحية مستقرة إلى حد ما، وقد رُوّجت هذه الشائعات ربما بسبب عدم خروج والده من المنزل، وزياراته القليلة الى الطبيب.

ونشر أحمد عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” أحدث صورة لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال الاحتفال بيوم ميلاده، وعلّق عليها قائلاً: “بابا حبيبي ربّنا يخلّيك لينا ويدّيك طولة العمر، حسّك في الدنيا هو اللي بيدّينا الطاقة للحياة، كل سنة وأنت معانا”.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان أثناء دعمه لحفيدته أميرة، خلال مشاركتها في عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، في دار الأوبرا، وذلك في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.

وظهر عبد الرحمن أبو زهرة جالساً على كرسي متحرك، وسط عدد من محبيه وجمهوره في دار الأوبرا المصرية، في ظهور هو الأول له بعد قرار اعتزاله الفن نهائياً.

وكان الموسيقار أحمد أبو زهرة قد كشف في تصريحات سابقة له تفاصيل وسبب اعتزال والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الفن، قائلًا إن والده قرر اعتزال التمثيل لأسباب كثيرة خاصة بمهنة الفن والأدوار التي تُعرض عليه بعد تقديمه العديد من الأعمال المهمة، بجانب تقدّمه في العمر وحالته الصحية وأشياء أخرى، لذلك قرر اعتزال التمثيل نهائياً، وتمضية وقته رفقة أحفاده.