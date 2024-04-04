لافتات تدعم شخصية أحمد العوضي في “حق عرب”.. وهو يعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان أحمد العوضي أن يكون البطل الشعبي في موسم رمضان الحالي بمسلسله “حق عرب” والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير للدرجة التي جعلت بعض محبيه يعلّقون لافتات في الشوارع يطالبون فيها بعودة حق “عرب السويركي”، الشخصية التي يؤديها العوضي في المسلسل، من “عبد ربه– رياض الخولي” و”رباح– وليد فواز” بعد أن اتفقا معاً ضد “عرب” وسلّطا عليه رجالهما لضربه والتعدي عليه وسط الشارع ضمن أحداث المسلسل.

ونشر أحمد العوضي من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة لإحدى تلك اللافتات المرفوعة في أحد شوارع القاهرة وقد كُتب عليها: “كلنا مع عرب السويركي… حق عرب لازم يرجع”، وعلّق عليها العوضي بقوله: “ألف ألف شكر يا أخويا”.

وينتظر الجمهور انتقام “عرب السويركي” من “عبد ربه” و”رباح” ورجال “مازن– جلال الزكي” و”رامي- تامر شلتوت” بعدما خطفوه وأجبروه على الإدمان ثم ضربه على يد رجال “عبد ربه” وزواج الأخير من “حنان الغرباوي– دينا فؤاد”.

يُذكر أن مسلسل “حق عرب” هو بطولة: أحمد العوضي ووفاء عامر وكارولين عزمي ورياض الخولي ووليد فواز ودينا فؤاد، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.